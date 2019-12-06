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 Рада не разрешила Гончаруку проводить заседания Кабмина без присутствия министров

Верховная Рада при голосовании за законопроект №2260 во втором чтении не поддержала поправки, которые разрешили бы Кабинету министров проводить заседания по видеосвязи и принимать решения путем опроса министров.

Как передает БизнесЦензор, эти поправки заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко были учтены в проекте закона парламентским комитетом, но депутаты добились их отмены, потребовав проголосовать за них в зале.

В итоге поправки №157 и №161 не получили необходимых для подтверждения 226 голосов.

Первой из них предлагалось установить, что члены Кабинета министров по разрешению председательствующего могут участвовать в заседании в режиме видеоконференции.

Второй предлагалось предусмотреть возможность принимать решения Кабмина путем опроса членов правительства по предложению премьер-министра.

Как сообщалось, начиная со 2 сентября Кабинет министров проводит заседание в закрытом формате по инициативе премьер-министра Алексея Гончарука. По окончании заседания анонсируются брифинги для журналистов в отдельном помещении, как это было до 2014 года во времена премьера Николая Азарова. Однако иногда премьер на них не появляется.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163877
 
 
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