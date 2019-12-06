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Все про:демпинг (40) импорт (986) Казахстан (128) пошлина (433)

 Украина ввела спецпошлины на импорт роликовых подшипников из Казахстана

Украина сроком на пять лет вводит окончательную антидемпинговую пошлину на импорт в страну подшипников качения роликовых радиальных с короткими цилиндрическими роликами происхождением из Республики Казахстан в размере 22,75%, за исключением АО "ЕПК Степногорск", для которого пошлина установлена в размере 20,75%.

Соответствующее решение Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла 2 декабря по результатам возбужденного год назад антидемпингового расследования и опубликовала в газете "Урядовый курьер" 6 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение вступает в силу через 30 дней после опубликования.

Как сообщалось, инициатором расследования выступило АО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП).

В информации МКМТ отмечается, что за период исследования (с 1 января 2015 года до 30 июня 2018 года) объем демпингового импорта таких подшипников из Казахстана вырос в 5,5 раз, а в отношении потребления на внутреннем рынке и производства – соответственно в 3,3 раза и 5,5 раз.

В то же время объемы продаж национального производителя на внутренний рынок сократились на 39,1%, его доля в потреблении в стране – на 55,6%, остатки выросли в 3,2 раза, занятость сократилась почти на 26%, его деятельность была убыточной, а показатель ликвидности ниже единицы.

МКМТ установила, что демпинговый импорт подшипников из Казахстана осуществлялся по ценам ниже цены продажи подобного товара национального производителя и ниже его себестоимости.

Под расследование попали подшипники по коду УКТВЭД 8482 50 00 00.

Входящий в индустриальную группу "УПЭК" ХАРП в 2018 году завод получил 61,6 млн грн чистой прибыли против убытка 196,55 млн грн годом ранее, а чистый доход вырос на 21,2% до 705,44 млн грн. НА экспорт поставлялось 65% продукции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163874
 
 
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Гм..... Производства ЧЕГО в Украине потребляют эти подшипники в массовом количестве?
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