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 Кабмин поручил провести внеочередные проверки пожарной безопасности

Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе и поручил провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска.

Соответствующее распоряжение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 6 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Комиссия должна установить причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. О результатах расследования Комиссия доложить Правительству до 20 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук также дал распоряжение ГосЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар. В результате погибли по меньше мере два человека. Площадь возгорания составила до 3 тыс. кв. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163873
 
 
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Вообще кошмар!
Среди бела, дня, ВУЗ, 20 погибших (куда они могли "пропасть без вести"?)
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