 Кабмин поручил провести внеочередные проверки пожарной безопасности

Соответствующее распоряжение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 6 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Комиссия должна установить причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. О результатах расследования Комиссия доложить Правительству до 20 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук также дал распоряжение ГосЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар. В результате погибли по меньше мере два человека. Площадь возгорания составила до 3 тыс. кв. м.