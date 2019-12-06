[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.62 26.05
 Транспорт
  1416  1
Все про:Борисполь (516) McDonald's (41) Криклий (41)

 Криклий хочет открыть McDonalds в аэропорту "Борисполь"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий хочет, чтобы в аэропорту "Борисполь" начал работать ресторан быстрого питания McDonalds.

Об этом Криклий заявил в интервью ЦТС, говоря о планах на 2020 год, передает БизнесЦензор.

"Я точно хочу, чтобы в следующем году у нас все аренды и продажи проходили ProZorro. Например, по авиации хочу, чтобы в аэропорт "Борисполь" зашел McDonalds. А они заходят только тогда, когда все суперпрозрачно", - подчеркнул министр.

Также Криклий коротко очертил планы на будущий год по развитию авиаотрасли.

"Министерством изучается возможность старта концессии по четырем региональным аэропортам Украины. В следующем году каким-то из них дадим старт. Упростим механизм получения квот и направлений, чтобы как можно больше компаний заходило. С помощью ликвидации НДС хотим увеличить мобильность населения по авиации", - сообщил он.

Отмечается. что стоимость питания в аэропорту "Борисполь" неоднократно вызывала нарекание пассажиров. В то же время руководство аэропорта поясняло, что конкурсы на аренду площадей в "Борисполе" проводит ФГИ. Сам аэропорт слабо может повлиять на то, какие цены выставляют арендаторы точек общественного питания. Ситуация может измениться после проведения корпоратизации ГП "Борисполь" - руководство аэропорта сможет более эффективно управлять его площадями.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса на аренду 315 кв. м площади в аэропорту "Борисполь" под кафе сроком на 10 лет стал действующий арендатор - компания "Элефант".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163870
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Крым Нацполиция нормандская четверка Путин Россия
 
 
 
 
 
 вверх