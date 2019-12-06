 ЕБРР и Евросоюз запустили платформу для поддержки украинских малых и средних предприятий

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ЕБРР, передает БизнесЦензор.

"Украинские МСП смогут зарегистрироваться в режиме онлайн и получить мгновенный доступ к зарегистрированным экспертам, тематическим исследованиям, библиотеке бизнес-решений и полезным данным, необходимым для планирования и развития их деятельности", - сказано в сообщении.

Банк уточнил, что эксперты и центры поддержки бизнеса, планирующие предоставлять свои услуги через платформу, должны представить тематические исследования, касающиеся успешно реализованных проектов, описание их услуг и другую соответствующую информацию. В настоящее время на платформе зарегистрированы 23 эксперта.

"Украинский бизнес сможет выбрать подходящих экспертов для своих целей, применяя необходимые фильтры и просматривая базу данных зарегистрированных консультантов", - уточнил ЕБРР.

На платформе планируют внедрить раздел "спросите эксперта", а также специальный аналитический инструмент, предназначенный для мониторинга распространенных проблем бизнеса и моделей их решения, что, помимо прочего, поможет в разработке новых продуктов для поддержки МСП.

Эксперты ЕБРР ожидают, что Merezha будет привлекать до 30 тыс. посетителей ежемесячно. Во втором квартале 2020 года они планируют обеспечить доступ к платформе и другим участникам рынка: бизнес-ассоциациям, акселераторам, поставщикам грантов и другим.

"В будущем онлайн-платформа Merezha планирует открыть доступ к данным о состоянии малого и среднего бизнеса в Украине, сформировать культуру ведения бизнеса, увеличить количество проверенных, надежных экспертов и повысить общий уровень консалтинга", - сообщается на сайте Merezha.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году ЕБРР взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR14,6 млрд в рамках 445 проектов.