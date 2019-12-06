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 Транзит газа через Украину должен продолжаться, – представитель немецкого бизнеса

Немецкий бизнес убежден, что транзит газа через Украину должен быть сохранен.

Об этом заявила заместитель главы правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До конца года должны быть созданы предпосылки для транзита газа из России через Украину, время заканчивается. Эти переговоры должны быть использованы для того, чтобы достичь доверия и найти компромисс для всех стран", - сказала Клаас-Мюльхойзер. 

"Мы убеждены, что важно сохранить транзит через Украину для того, чтобы поставлять надежно и долгосрочно российский газ в Европу. Также мы уверены, что проект "Северный поток-2" должен стать большим успехом. Нам нужно и то, и другое - нужны два маршрута, потому что спрос на газ растет, а доставка через трубу - лучший способ доставки", - сказала замглавы правления Восточного комитета германской экономик.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163858
 
 
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