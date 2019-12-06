 Транзит газа через Украину должен продолжаться, – представитель немецкого бизнеса

Об этом заявила заместитель главы правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До конца года должны быть созданы предпосылки для транзита газа из России через Украину, время заканчивается. Эти переговоры должны быть использованы для того, чтобы достичь доверия и найти компромисс для всех стран", - сказала Клаас-Мюльхойзер.

"Мы убеждены, что важно сохранить транзит через Украину для того, чтобы поставлять надежно и долгосрочно российский газ в Европу. Также мы уверены, что проект "Северный поток-2" должен стать большим успехом. Нам нужно и то, и другое - нужны два маршрута, потому что спрос на газ растет, а доставка через трубу - лучший способ доставки", - сказала замглавы правления Восточного комитета германской экономик.