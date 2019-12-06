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 Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Стоимость дизельного топлива и бензина на станциях ОККО и WOG 6 декабря снизилась еще на 10-20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности на станциях ОККО цена дизтоплива опустилась на 10 копеек – до 29,49 грн/л, бензинов – на 20 копеек: до 29,49 грн/л за А-92 и 30,49 грн/л за А-95.

В сети WOG цены бензинов снижены на 10 копеек за литр – до 29,49 грн/л за А-92 и 30,49 грн/л за А-95, а стоимость дизтоплива опустилась на 20 копеек – до 29,49 грн/л.

Таким образом за два последних дня стоимость бензина и дизтоплива на стелах АЗС этих сетей опустилась на 30 копеек.

Вслед за ОККО и WOG цены начали снижать другие операторы. В частности на станциях UPG, "БРСМ-Нафта" и KLO цены опустились на 20-40 копеек за литр.

Читайте также: Антимонопольный комитет рекомендовал сетям АЗС снизить цены на топливо

Как сообщалось, Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

В тот же день сети ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизельное топливона 10-20 копеек за литр впервые с лета 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163855
 
 
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що за бред, мотто продає дизель по 23.5, укрнафта по 28, а вони пишутьб про знижку в 30 копійок у мудаків які завищили ціну на 30%
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счастье то какое, наконец то аж на 20 копеек подешевела козлиная моча, точнее спирт с красителем Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо - Цензор.НЕТ 5366
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ах да за дизель забыл, бенечка дорогой Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо - Цензор.НЕТ 9399 напомни сколько за литр керосина с маслом просишь
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с мая нефть похудела на 15% плюс евро просела на 10% а кокошники на Пульс скинули цельных 30коп (4,55%)!
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