 Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности на станциях ОККО цена дизтоплива опустилась на 10 копеек – до 29,49 грн/л, бензинов – на 20 копеек: до 29,49 грн/л за А-92 и 30,49 грн/л за А-95.

В сети WOG цены бензинов снижены на 10 копеек за литр – до 29,49 грн/л за А-92 и 30,49 грн/л за А-95, а стоимость дизтоплива опустилась на 20 копеек – до 29,49 грн/л.

Таким образом за два последних дня стоимость бензина и дизтоплива на стелах АЗС этих сетей опустилась на 30 копеек.

Вслед за ОККО и WOG цены начали снижать другие операторы. В частности на станциях UPG, "БРСМ-Нафта" и KLO цены опустились на 20-40 копеек за литр.

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Как сообщалось, Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

В тот же день сети ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизельное топливона 10-20 копеек за литр впервые с лета 2019 года.