 Путин рассказал немецкому бизнесу о газовых переговорах с Украиной

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями немецкого бизнеса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", – сказал Путин.

Кроме того, российский президент РФ в очередной заявил, что считает газопровод "Северный поток 2" коммерческим проектом.

"Правительство фактически не принимает в нем участие. И так, чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать – это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", – сказал Путин.

Как сообщалось, ранее в декабре Путин уже заявлял, что условия, которые выдвигает украинская сторона на переговорах в Вене по тарифам на транзит газа с 2020 года, "экономически неприемлемы".

Как писал БЦ, цена транзита российского газа по украинской ГТС зависит от объемов прокачки. Мощность украинской ГТС составляет более 140 млрд кубов в год и тариф рассчитывается так: годовая стоимость содержания транзитной инфраструктуры делится на объем транзита. Соответственно, чем больший объем прокачки - тем меньший тариф. И наоборот.

Как сообщалось, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объяснял, что тариф на транзит будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.

Так, на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составляет $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

Однако "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В свою очередь украинская сторона настаивает на долгосрочном контракте.