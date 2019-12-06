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 Минфин объявил размещение популярных у иностранцев облигаций без ограничения

Министерство финансов расширило предложение на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10 декабря новым выпуском четырехлетних бумаг, пользующиеся популярностью у нерезидентов.

По данным министерства, облигации с погашением 22 ноября 2023 года будут выставлены без ограничения предложения, тогда как на предыдущих аукционах Минфин ограничивал их продажу в 2,5-3 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Минфин заимствует в соответствии с планом, предусмотренным в бюджете + принятым решением о замещении приватизации (16,4 млрд грн, – ред.), что соответствует нормам законодательства", – пояснила главный экономист Минфина Александра Бетлий объемы предложения.

Кроме четырехлетних ОВГЗ, на аукционы 10 декабря также выставлены, согласно плану, пятимесячные бумаги на сумму до 300 млн грн (по номиналу), десятимесячные на 500 млн грн и трехлетние на 1 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября решил увеличить в 2019 году объем финансирования государственного бюджета за счет привлечения заимствований на 16,4 млрд грн из-за невыполнения плана поступлений от приватизации.

Министерство финансов на первичных аукционах 3 декабря привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,66 млрд грн, по сравнению с 2,39 млрд грн неделей ранее.

В том числе 3,31 млрд грн поступило от размещения трехлетних гривневых ОВГЗ, 55,35 млн грн – от продажи трехмесячных гривневых облигаций. От продажи номинированных в долларах США ОВГЗ сроком обращения 2 года поступило $35,6 млн, сроком обращения 14 месяцев – $18,83 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163850
 
 
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Як видно мінфін дуже успішно РЕАЛІЗУЄ свої ПЛАНИ по "ЗМЕНШЕННІ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ". З таким би успіхом виконували ПЛАНИ доходів бюджету, а то скоро позики будуть перевищувати власні надходження.
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