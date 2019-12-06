 Госгеонедр представила новый сервис для инвесторов

По словам главы ведомства Романа Опимаха, этот сервис разработан совместно с ГНПП "Геоинформ Украины", НАК "Надра Украины", ДГП "Укргеофизика" и УкрГГРИ и не имеет аналогов в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Госгеонедр.

"Впервые Государственная служба геологии и недр реализовала подобный проект, мы позаимствовали опыт других стран и создали путеводитель для инвесторов, цель которого – познакомить недропользователя с объектами, готовыми для инвестирования", – отметил Опимах.

По словам главы ведомства, Атлас будет постоянно обновляться и дополняться актуальной информацией. Сейчас в нем шесть корзин, которые представляют категории объектов по видам полезных ископаемых: углеводороды, металлические руды, неметаллические руды, подземные воды, горючие твердые ископаемые, драгоценные и полудрагоценные камни.

В Госгеонедр отобрали перспективные площади для первых трех категорий, но недропользователям предлагают самостоятельно номинировать лоты по любой из шести категорий.

"Каждый недропользователь вправе инициировать выставление участка из предложенного перечня на открытые электронные аукционы и номинировать свои предложения. Это ваш шанс победить в открытых и конкурентных торгах", – отметил Опимах.

Как сообщалось, в начале ноября Кабинет министров назначил руководителем Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Романа Опимаха, победившего в конкурсе на главу ведомства. Опимах возглавляет Ассоциацию газодобывающих компаний Украины (АГКУ).