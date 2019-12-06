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 Дороги из отходов металлургии будут дешевле обычных, – Гончарук

Применение отходов металлургического производства в дорожном строительстве позволит значительно сэкономить расходы на строительство дорог.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Во-первых, это значительно сэкономит затраты на строительство. Станет больше дорог. При этом, качество не пострадает. Это принципиально. Во-вторых, мы значительно уменьшим уровень загрязнения окружающей среды", – заявил Гончарук.

По словам премьера, правительство установило соответствующие нормы и требования к технологическим процессам.

В то же время Гончарук отметил, что для дорог из отходов будет установлено преимущество на тендерах.

"В тендерах на услуги по строительству дорог будет обязательно предусматриваться неценовой критерий – "Меры по защите окружающей среды", – сказал премьер, уточнив, что удельный вес нового критерия будет составлять минимум 10%.

"Уже скоро отходы производства начнут применять в строительстве дорог в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях", – добавил Гончарук.

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Как сообщалось, Кабинет министров 4 декабря принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве", предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах. Речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.

Кроме того, согласно решению Кабмина, отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и ремонту дорог будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельной его весом не менее 10%.

До этого ценовой критерий оставался единственным критерием, который применялся заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163845
 
 
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