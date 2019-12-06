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 Резервы Нацбанка выросли на $500 миллионов

Международные резервы Украины в ноябре выросли на $0,5 млрд или на 2,5%, составив на 1 декабря $21,93 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

Нацбанк отмечает, что несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации по сравнению с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке оставалась значительно большым, чем спрос за счет существенных продаж валюты экспортерами.

"Это позволило Национальному банку пополнить международные резервы на $897,8 млн (чистая покупка). В частности, было куплено $777,8 млн по единому курсу и $120 млн путем выбора лучшего курса. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил", – сказано в сообщении.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $644,7 млн (в эквиваленте). Из этой суммы 425,5 млн евро уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), $9,2 млн – по еврооблигациям (ОВГЗ).

Кроме этого, $84,4 млн были направлены на выполнение обязательств правительства и Национального банка перед Международным валютным фондом.

Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства $304,9 млн от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

"Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – заключает НБУ.

Как сообщалось, по состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляли $21,4 млрд (в эквиваленте), уменьшившись за месяц на 0,2% или на $34,8 млн.

По состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины составляли $21,44 млрд (в эквиваленте), уменьшившись в сентябре на $577,3 млн или на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163835
 
 
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проведіть експертизу на майнове тлумачення виразу ; "Международные резервы Украины".

І з теорії фінансів і з сутності державних фінансів - це ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ НБУ (ЗВР НБУ), але ніяк не міжнародні.

Саме слово МІЖНАРОДНІ - вказує на міжнародну власність, а не України. Ви ж не кажете Український валютний фонд вказуючи на Міжнародний валютний фонд (МВФ). Там дійсно фонд утворений як власність міжнародна в рамках ООН.
То чому чисто українську власність відносити до МІЖНАРОДНИХ. Формально показувати, що прийде черговий 2014 р. і ЗВР НБУ зроблять міжнародною власністю із розкраданням чистого золота крім валюти. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163835
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Только за один месяц ЗВР выросли на полмиллиарда долларов. При этом Украина продолжала погашать свои внешние долги, гривна продолжала укрепляться, а кредиты от МВФ Украина не берет. Это сейчас называется "неэффективная политика НБУ". В соседней ветке пишут, что барыги из наглядовой рады признали политику НБУ неэффективной. Всем бы такую неэффективность. Украина 28 лет мечтала о такой неэффективности.
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ето тебе зеленский с ютубчика расказал что погащает долги ?
НБУ напечатал облигаций за 2 месяца более чем на 100 лярдов
и влез еще в долги
МВФ кредит недает потомучто с приватом непонятки
а если не даст то кердиу бюджету в которій 8 млр уже заложено кредита отМВФ
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Национальный банк Украины в результате укрепления гривны к иностранным валютам за период января-сентября 2019 года на 13% получил ущерб на 12,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр НБУ , в результате " иностранные инвесторы" в ОВГЗ получили дополнительно на каждый вложенный доллар -4,0 грн, за счет курсовой разницы, что составило-13,6 млр грн/ 3, 4 млр долларов * 4,0 грн / или 566 млн долларов.Доходность ОВГЗ составила 18%+13=31% --- МММ национального масштаба Совет НБУ признал политику регулятора неэффективной , а также рекомендует подготовить и предоставить сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке из-за возможного выхода владельцев-нерезидентов облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) из Украины
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Национальный банк Украины в результате укрепления гривны к иностранным валютам за период января-сентября 2019 года на 13% получил ущерб на 12,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр НБУ , в результате " иностранные инвесторы" в ОВГЗ получили дополнительно на каждый вложенный доллар -4,0 грн, за счет курсовой разницы, что составило-13,6 млр грн/ 3, 4 млр долларов * 4,0 грн / или 566 млн долларов.Доходность ОВГЗ составила 18%+13=31% --- МММ национального масштаба Совет НБУ признал политику регулятора неэффективной , а также рекомендует подготовить и предоставить сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке из-за возможного выхода владельцев-нерезидентов облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) из Украины
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а на сколько перед этим упали после ликвидации старой власти?
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Ну за часів Тимошенко ми це вже проходили.
Курс Гривні - 5->4.8->8

зараз буде приблизно те саме:
25->23.80 ->80


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