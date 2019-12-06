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Все про:НАБУ (760) сигареты (135) табак (97) Холодов (3)

 НАБУ открыло дело против нардепа Холодова из-за продвижения табачной поправки

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", - сообщает НАБУ.

Официальное расследование начато после публикации материала "Слуга семейного бизнеса". Журналисты установили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с розничной торговлей сигаретами в киоска и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж.

Таким образом, Холодов лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, отстаивал свои же интересы.

В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. В частности, увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий.

До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ее поддержал голосованием и лоббирует заместитель председателя комитета Андрей Холодов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163830
 
 
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Нардеп Холодов вместе с советником Президента Ермаком активно вступили в борьбу с ближайшим окружением Мэра г. Киев В. Кличка - Екс Нардеп Д. Билоцерковец, руководство Департамента благоустрою за контроль над МАФ-ами. На данный момент они "вытесняют" людей Кличка и берут контроль над денежными потоками в этой сфере в свои руки. Против Д. Билоцерковца открыто уголовное дело. Это тема интересна тем, что здесь как и в стихийной торговле, на рынках курсируют большие сумы налички.
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А синок мами_каторая_любіт_скорсть хіба тут ні до чого? Чи коломИйський не дозволить тривожити свою дупу?
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