 НАБУ открыло дело против нардепа Холодова из-за продвижения табачной поправки

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", - сообщает НАБУ.

Официальное расследование начато после публикации материала "Слуга семейного бизнеса". Журналисты установили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с розничной торговлей сигаретами в киоска и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж.

Таким образом, Холодов лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, отстаивал свои же интересы.

В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. В частности, увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий.

До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ее поддержал голосованием и лоббирует заместитель председателя комитета Андрей Холодов.