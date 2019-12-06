 Система взвешивания в движении за ноябрь зафиксировала на трассе Киев-Чоп более 200 нарушений

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков во время пресс-конференции в Киеве в пятницу, за этот период на WiM-2 грузовые транспортные средства 100 раз двигались с перегрузками более 150%, что увеличивает разрушительное влияние на дорожное покрытие, как минимум, в 10 раз.

В настоящее время система еще вводится в эксплуатацию. Всего "Укравтодор" запускает шесть подобных площадок взвешивания транспорта в движении на ключевых въездах в Киев. Далее агентство намерено запускать ее и в других регионах.

"Система WiM ведет круглосуточное наблюдение, ее нельзя обойти, или объехать. Мы ежесекундно получаем данные о кожном нарушении - включительно с распознанным номерным знаком и всеми параметрами. В настоящее время "Укравтодор" отрабатывает систему оперативного информирования "Укртрансбезопасности" для того, чтобы нарушение было мгновенно пресечено", - отметил он.

По словам начальника отдела интеллектуальных транспортных систем Андрея Вознюка, на каждую из шести точек пилотного проекта потрачено около миллиона долларов. При этом стоимость каждого нового комплекса будет зависеть от дороги, где он устанавливается.

"Уже сейчас мы видим высокую эффективность системы WiM: в 2017 году было зафиксировано 11,3 тыс. транспортных средств с нарушением габаритно-грузовых параметров, на которые наложены штрафы, тогда как сейчас мы можем уже говорить о, как минимум, 1 тыс. нарушений в месяц. И это только на въездах в Киев", - добавил глава Государственной службы Украины с безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Александр Погорелый.

Первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года. Финансирует проект Международный банк реконструкции и развития.