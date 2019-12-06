[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.71 26.13
 Финансы
  614  0
Все про:Госдепартамент США (35) НБУ (4237)

 Представитель Госдепа США назвал митинги под зданием НБУ "медалью за заслуги" в работе регулятора

И. о. заместителя Государственного секретаря США Филип Рикер во время встречи с председателями Нацбанка Украины заявил, что митинги под зданиями регулятора являются признанием того, что НБУ все делает правильно.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Митинги под стенами Национального банка - это на самом деле "медаль за заслуги", подтверждение того, что украинский регулятор все делает правильно", - цитирует НБУ Рикера.

На встрече также приняли участие второй заместитель Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель председателя Дмитрий Сологуб.

Смолий рассказал представителям Госдепартамента США, что митинги под стенами центрального банка имеют несколько целей.

"В частности, дискредитировать НБУ и проводимые им реформы, помешать сотрудничества с МВФ, психологически давить на членов правления центробанка, чтобы те уволились", - сообщает НБУ.

Национальный банк заявляет, что продолжает выполнять свою работу, а сотрудничество с МВФ остается главным приоритетом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163813
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский нормандская четверка Одесса пожар Путин Россия
 
 
 
 
 
 вверх