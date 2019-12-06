 Представитель Госдепа США назвал митинги под зданием НБУ "медалью за заслуги" в работе регулятора

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Митинги под стенами Национального банка - это на самом деле "медаль за заслуги", подтверждение того, что украинский регулятор все делает правильно", - цитирует НБУ Рикера.

На встрече также приняли участие второй заместитель Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель председателя Дмитрий Сологуб.

Смолий рассказал представителям Госдепартамента США, что митинги под стенами центрального банка имеют несколько целей.

"В частности, дискредитировать НБУ и проводимые им реформы, помешать сотрудничества с МВФ, психологически давить на членов правления центробанка, чтобы те уволились", - сообщает НБУ.

Национальный банк заявляет, что продолжает выполнять свою работу, а сотрудничество с МВФ остается главным приоритетом.