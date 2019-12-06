[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.71 26.13
 Энергетика
  147  0
Все про:шельф (19) месторождение (95) Госгеонедра (248)

 Повторный конкурс на разработку шельфа Черного моря может быть объявлен в марте, – Госгеонедр

Новый конкурс на разработку углеводороводов на шельфе Черного моря на основании соглашений о разделе продукции (СРП) может быть объявлен в марте 2020 года, сообщил глава Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роман Опимах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Будет организован новый конкурс относительно участков на шельфе. Сколько их может быть - в настоящее время определяется. Думаю, этот процесс может быть начат в марте 2020 года", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, Кабинет министров в сентябре отменил постановление об итогах конкурса на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) по шельфовому участку "Дельфин". По его итогам была признана победителем компания Trident Black Sea.

Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Trident была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине 2018 года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

Ранее руководитель и совладелец победившей в конкурсе на разработку участка "Дельфин" американской компании Trident Acquisitions Илья Пономарев заявил о планах оспорить в суде возможное решение Кабинета министров по объявлению нового конкура на разработку этого углеводородного участка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163791
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский нормандская четверка Одесса пожар Путин Россия
 
 
 
 
 
 вверх