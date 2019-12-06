 "Укравтодор" привлечет международные компании для проверки качества ключевых дорожных проектов

Об этом Кубраков написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов будет контролироваться независимыми международными компаниями, экспертиза которых признана миром", - сообщил Кубраков.

Он сообщил, что провел встречу с экспертами австрийской iC Сonsulenten и представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях.

"Главная тема разговора - привлечение независимых экспертов с международным опытом к контролю за качеством работ на наших дорогах", - рассказал Кубраков.

"Чем нам может помочь опыт австрийской консалтинговой фирмы? Сейчас мы обсуждаем возможность сотрудничества в рамках пилотного проекта - на дороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, работы на которой завершились недавно. В результате планируем получить рекомендации и план действий по улучшению контроля за выполненными работами с учетом опыта стран ЕС", - добавил он.