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Все про:дороги (939) Укравтодор (346) Кубраков Александр (3)

 "Укравтодор" привлечет международные компании для проверки качества ключевых дорожных проектов

Глава Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков планирует договориться с независимыми международными компаниями о контроле качества выполнения ключевых дорожных проектов в Украине.

Об этом Кубраков написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов будет контролироваться независимыми международными компаниями, экспертиза которых признана миром", - сообщил Кубраков.

Он сообщил, что провел встречу с экспертами австрийской iC Сonsulenten и представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях.

"Главная тема разговора - привлечение независимых экспертов с международным опытом к контролю за качеством работ на наших дорогах", - рассказал Кубраков.

"Чем нам может помочь опыт австрийской консалтинговой фирмы? Сейчас мы обсуждаем возможность сотрудничества в рамках пилотного проекта - на дороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, работы на которой завершились недавно. В результате планируем получить рекомендации и план действий по улучшению контроля за выполненными работами с учетом опыта стран ЕС", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163789
 
 
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а ничего страшного что у них одни (назовем их ГОСТы) а у нас почему то ну совсем другие, и как себе это гендерное руководство реально представляет -сдаем кусок отремонтированной дороги - ждем когда к нам из-за границы явится эксперт , стоим в очереди а потом ждем когда оплата доползет -как всегда по привычке все идеи через жопу
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