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 Вложения иностранцев в украинские облигации внутреннего займа превысили 106 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 6 декабря увеличился на 1,87 млрд грн (на 1,8%) до 106,06 млрд грн, украинских банков – сократился на 1 млрд грн (на 0,3%) – до 327,56 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – вырос на 0,07 млрд грн (на 0,71%) – до 9,76 млрд грн, юрлиц – изменился незначительно

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,04 млрд грн (на 0,13%) – до 806,59 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 3 декабря привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,66 млрд грн, по сравнению с 2,39 млрд грн неделей ранее.

В том числе 3,31 млрд грн поступило от размещения трехлетних гривневых ОВГЗ, 55,35 млн грн – от продажи трехмесячных гривневых облигаций. От продажи номинированных в долларах США ОВГЗ сроком обращения 2 года поступило $35,6 млн, сроком обращения 14 месяцев – $18,83 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163782
 
 
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