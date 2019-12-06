 Вложения иностранцев в украинские облигации внутреннего займа превысили 106 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – вырос на 0,07 млрд грн (на 0,71%) – до 9,76 млрд грн, юрлиц – изменился незначительно

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,04 млрд грн (на 0,13%) – до 806,59 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 3 декабря привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,66 млрд грн, по сравнению с 2,39 млрд грн неделей ранее.

В том числе 3,31 млрд грн поступило от размещения трехлетних гривневых ОВГЗ, 55,35 млн грн – от продажи трехмесячных гривневых облигаций. От продажи номинированных в долларах США ОВГЗ сроком обращения 2 года поступило $35,6 млн, сроком обращения 14 месяцев – $18,83 млн.