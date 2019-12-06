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 Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка в 2019 году

Совет Национального банка Украины признал деятельность правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины.

Об этом в Facebook написал член Совета НБУ Богдан Данилишин, сообщает БизнесЦензор.

Также Совет НБУ дал рекомендации правлению регулятора относительно состояния золотовалютного резерва НБУ и ситуации на валютном рынке Украины

Среди этих рекомендаций:

  1. Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины.
  2. Обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.
  3. Подготовить и представить Совету сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий Национального банка относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

Также Совет рекомендует НБУ, учитывая значительную роль нерезидентов на рынке долговых ценных бумаг правительства, совместно с Министерством финансов Украины разработать правило относительно сглаживания влияния продажи/покупки ими валюты на состояние межбанковского валютного рынка.

Совет НБУ рекомендует осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ; осуществить исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине; предоставить оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса относительно расчетного равновесного уровня; проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.

Также НБУ рекомендуют нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163776
 
 
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Что это означает? Хотят опять понизить гривну, если сами признали свою же работу неудовлетворительной?
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У Міністерстві фінансів назвали курс долара, за яким розрахований бюджет, - 27 грн/$.
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