 Совет НБУ назвал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка в 2019 году

Об этом в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин, сообщает БизнесЦензор.

Также Совет НБУ дал рекомендации правлению регулятора относительно состояния золотовалютного резерва НБУ и ситуации на валютном рынке Украины

Среди этих рекомендаций:

Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины. Обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу. Подготовить и представить Совету сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий Национального банка относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

Также Совет рекомендовал НБУ, учитывая значительную роль нерезидентов на рынке долговых ценных бумаг правительства, совместно с Министерством финансов Украины разработать правило относительно сглаживания влияния продажи/покупки ими валюты на состояние межбанковского валютного рынка.

Кроме того, Совет НБУ рекомендует осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ; осуществить исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине; предоставить оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса относительно расчетного равновесного уровня; проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.

Также НБУ рекомендуют нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.