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Все про:НБУ (4237) Совет НБУ (76)

 Совет НБУ назвал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка в 2019 году

Совет Национального банка Украины признал деятельность правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины.

Об этом в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин, сообщает БизнесЦензор.

Также Совет НБУ дал рекомендации правлению регулятора относительно состояния золотовалютного резерва НБУ и ситуации на валютном рынке Украины

Среди этих рекомендаций:

  1. Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины.
  2. Обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.
  3. Подготовить и представить Совету сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий Национального банка относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

Также Совет рекомендовал НБУ, учитывая значительную роль нерезидентов на рынке долговых ценных бумаг правительства, совместно с Министерством финансов Украины разработать правило относительно сглаживания влияния продажи/покупки ими валюты на состояние межбанковского валютного рынка.

Кроме того, Совет НБУ рекомендует осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ; осуществить исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине; предоставить оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса относительно расчетного равновесного уровня; проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.

Также НБУ рекомендуют нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163776
 
 
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 Топ комментарии
 
Там вся наглядова рада шоколадная. Барыги завизжали как зашкваренные на сковородке. Для барыг эффективная политика - это когда Украина летит в жопу, украинцы становятся нищими, а барыги выводят миллиарды в оффшоры. Теперь им эти потоки бабла в оффшоры перекрыли. Вот и визжат. Гривна укрепляется ввиду объективных причин. Поступления валюты от иностранных инвестиций плюс поступления валюты от заробитчан намного превосходят дефицит внешней торговли. Поэтому гривна и укрепляется. НБУ каждый день выкупает на межбанке избыток предложения доллара. Каждый день как минимум 30 млн. долл. выкупается нацбанком для пополнения ЗВР. Сейчас Украина без помощи МВФ без проблем погашает свои внешние долги. Конечно, это неэффективная политика... С такой "неэффективной" политикой Украина может, вообще, отказаться от кредитов МВФ. И что тогда эти барыги будут рапиливать и выводить в оффшоры? Конечно, для них это неэффективная политика. Вот 28 лет разворовывать страну, сделать ее самой бедной в Европе - это эффективная политика. Барыги хотят все вернуть как оно было 28 лет. Украинцы - нищие, барыги - в оффшорном шоколаде. Дудки. Не выйдет.
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Зеленая Рада уже заложила в бюджет более дешевую гривну.

Рада ухвалила в цілому проект закону про держбюджет на 2020 рік.
У Міністерстві фінансів назвали курс долара, за яким розрахований бюджет, - 27 грн/$.
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"""Любой чих Коломойского возле Привата может вызвать панический выход из гривневых ОВГЗ и тогда с курсом может быть все что угодно"""

Не будет никакого панического выхода, успокойтесь. Когда ваш поезд метро останавливается на очередной станции, из вагона выходят люди, а им на смену заходят другие. Так и в инвестициях. Кто-то выйдет, но еще больше зайдет. Украина одна из самых недооцененных стран в мире. Нет ни единой объективной причины почему средняя з/п в Польше составляет порядка 1250 долл, а средняя з/п в Украине составляет порядка 450 долл. Единственная причина состоит в том, что 28 лет власти и олигархи разворовывали страну. Если это разворовывание остановить Украина быстро догонит Польшу.
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Совет форумчанПравила форума
 
Что это означает? Хотят опять понизить гривну, если сами признали свою же работу неудовлетворительной?
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Зеленая Рада уже заложила в бюджет более дешевую гривну.

Рада ухвалила в цілому проект закону про держбюджет на 2020 рік.
У Міністерстві фінансів назвали курс долара, за яким розрахований бюджет, - 27 грн/$.
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и где зрада ? при прошлой власти до 30 доходил, при обещании сывочолого по 10 и что ? где вы тогда счастье увидели а где сегодня зраду ?
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У Casada претензии к набсовету НБУ. Я показала, что зе-правительство подало проект бюджета с курсом 27, а зеленая рада с ее монобольшинством проголосовала за это.
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Это значит, что из-за дешёвой гривны только таможня недобрала 30 млрд.за 11 месяцев.
Экспорт подорожал, импорт подешевел.
Любой чих Коломойского возле Привата может вызвать панический выход из гривневых ОВГЗ и тогда с курсом может быть все что угодно. Плюс учетная ставка НБУ завышена: при инфляции 6% она должна быть около 10%.
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"""Любой чих Коломойского возле Привата может вызвать панический выход из гривневых ОВГЗ и тогда с курсом может быть все что угодно"""

Не будет никакого панического выхода, успокойтесь. Когда ваш поезд метро останавливается на очередной станции, из вагона выходят люди, а им на смену заходят другие. Так и в инвестициях. Кто-то выйдет, но еще больше зайдет. Украина одна из самых недооцененных стран в мире. Нет ни единой объективной причины почему средняя з/п в Польше составляет порядка 1250 долл, а средняя з/п в Украине составляет порядка 450 долл. Единственная причина состоит в том, что 28 лет власти и олигархи разворовывали страну. Если это разворовывание остановить Украина быстро догонит Польшу.
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Простите великодушно, но я считаю Ваш коммент макроэкономическим этюдом.
Курс валюты, это не я такой умный, определяется, да, так в учебниках написано, рынком, центробанком, НО И ЕМКОСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА И ДОВЕРИЕМ К ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Как у нас с этим?
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средняя з/п в Польше такая лишь потому, что к ним пришли инвесторы типа "самсунг", "lg", "хадчинсон", "bmw" и построили с нуля тысячи(!) огромных и современных заводов! сегодня Польшу по праву называют "сборочным конвеером Европы"!
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Там вся наглядова рада шоколадная. Барыги завизжали как зашкваренные на сковородке. Для барыг эффективная политика - это когда Украина летит в жопу, украинцы становятся нищими, а барыги выводят миллиарды в оффшоры. Теперь им эти потоки бабла в оффшоры перекрыли. Вот и визжат. Гривна укрепляется ввиду объективных причин. Поступления валюты от иностранных инвестиций плюс поступления валюты от заробитчан намного превосходят дефицит внешней торговли. Поэтому гривна и укрепляется. НБУ каждый день выкупает на межбанке избыток предложения доллара. Каждый день как минимум 30 млн. долл. выкупается нацбанком для пополнения ЗВР. Сейчас Украина без помощи МВФ без проблем погашает свои внешние долги. Конечно, это неэффективная политика... С такой "неэффективной" политикой Украина может, вообще, отказаться от кредитов МВФ. И что тогда эти барыги будут рапиливать и выводить в оффшоры? Конечно, для них это неэффективная политика. Вот 28 лет разворовывать страну, сделать ее самой бедной в Европе - это эффективная политика. Барыги хотят все вернуть как оно было 28 лет. Украинцы - нищие, барыги - в оффшорном шоколаде. Дудки. Не выйдет.
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Да перестаньте.
Мне что-то подсказывает что $1=UAH24 грандиозная афера в стиле 2014-16, а члены правления в деле....
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===Также Совет рекомендовал НБУ, учитывая значительную роль нерезидентов на рынке долговых ценных бумаг правительства, совместно с Министерством финансов Украины разработать правило относительно сглаживания влияния продажи/покупки ими валюты на состояние межбанковского валютного рынка.===

Зачухались. Порошенко построил пирамиду ОВГЗ под дикие проценты в валюте, снял все сливки, но теперь уже маячит конкретный дефолт Украины.
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"вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины"_____________________пирамида "ммм", построенная минфином и нбу вот вот рухнет - готовьтесь!
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