 Совет НБУ назвал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка в 2019 году

Об этом в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин, сообщает БизнесЦензор.
Также Совет НБУ дал рекомендации правлению регулятора относительно состояния золотовалютного резерва НБУ и ситуации на валютном рынке Украины
Среди этих рекомендаций:
- Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины.
- Обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.
- Подготовить и представить Совету сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий Национального банка относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.
Также Совет рекомендовал НБУ, учитывая значительную роль нерезидентов на рынке долговых ценных бумаг правительства, совместно с Министерством финансов Украины разработать правило относительно сглаживания влияния продажи/покупки ими валюты на состояние межбанковского валютного рынка.
Кроме того, Совет НБУ рекомендует осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ; осуществить исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине; предоставить оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса относительно расчетного равновесного уровня; проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.
Также НБУ рекомендуют нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.
Рада ухвалила в цілому проект закону про держбюджет на 2020 рік.
У Міністерстві фінансів назвали курс долара, за яким розрахований бюджет, - 27 грн/$.
Экспорт подорожал, импорт подешевел.
Любой чих Коломойского возле Привата может вызвать панический выход из гривневых ОВГЗ и тогда с курсом может быть все что угодно. Плюс учетная ставка НБУ завышена: при инфляции 6% она должна быть около 10%.
Не будет никакого панического выхода, успокойтесь. Когда ваш поезд метро останавливается на очередной станции, из вагона выходят люди, а им на смену заходят другие. Так и в инвестициях. Кто-то выйдет, но еще больше зайдет. Украина одна из самых недооцененных стран в мире. Нет ни единой объективной причины почему средняя з/п в Польше составляет порядка 1250 долл, а средняя з/п в Украине составляет порядка 450 долл. Единственная причина состоит в том, что 28 лет власти и олигархи разворовывали страну. Если это разворовывание остановить Украина быстро догонит Польшу.
Курс валюты, это не я такой умный, определяется, да, так в учебниках написано, рынком, центробанком, НО И ЕМКОСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА И ДОВЕРИЕМ К ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Как у нас с этим?
Мне что-то подсказывает что $1=UAH24 грандиозная афера в стиле 2014-16, а члены правления в деле....
Зачухались. Порошенко построил пирамиду ОВГЗ под дикие проценты в валюте, снял все сливки, но теперь уже маячит конкретный дефолт Украины.