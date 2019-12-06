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Все про:Facebook (372) Евросоюз (2000) криптовалюта (345)

 В ЕС запретили хождение криптовалюты Facebook

Министры финансов стран Евросоюза приняли решение не допускать хождения на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина (криптовалюты, привязанной к запасам обычных валют или физическим товарам), сообщает агентство Reuters.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По итогам совещания они пришли к выводу, что до сих пор невозможно сказать, какие риски несет появление нового платежного средства.

Также министры заявили о необходимости разработать специальные законы, которые будут регулировать хождение криптовалют на территории ЕС. По словам комиссара Евросоюза по финансовым вопросам Валдиса Домбровскиса, соответствующая работа уже началась.

Помимо этого, в Брюсселе занимаются созданием собственной цифровой валюты, которая должна стать законной альтернативой криптовалютам, созданным частными компаниями. Она будет необходима в случае, если обычные расчеты в Европе станут слишком дорогостоящими.

Facebook Libra, в создании которой помимо Facebook участвовали 20 различных компаний, должна быть запущена в июне следующего года. Перспективы криптовалюты ухудшились после того, как из проекта в октябре вышли Mastercard и Visa, однако остальные участники заявили о решимости продолжить проект.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163770
 
 
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