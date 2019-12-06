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 Российская "Транснефть" за 10 лет заплатит "Укртранснафте" 1,5 миллиарда евро за прокачку нефти

"Транснефть" в рамках долгосрочного соглашения заплатит АО "Укртранснафта" за услуги по транспортировке нефти по территории Украины за 10 лет 106,7 млрд рублей (по курсу Банка России евро к рублю на дату сделки), говорится в сообщении российской монополии.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Исходя из курса евро на дату наступления события - 5 декабря, общая сумма по контракту составит 1,5 млрд евро.

"Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2020 до 01.01.2030, после чего будет продлеваться на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон, предварительно не уведомит другую; в части оплаты - до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам", - уточняет "Транснефть".

Как сообщалось, дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины было подписано 3 декабря. Помимо пролонгации договора подписанное допсоглашение актуализирует ряд положений действующего контракта с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти. При этом базовые принципы сотрудничества между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" - порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб нефтетранспортных операторов - остаются без изменений, сообщали в украинской компании.

Глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко в мае 2019 года говорил о планах заключить новый 10-тилетний транзитный контракт с "Транснефтью". По его словам, на тот момент стороны уже согласовали вопрос тарифа на транзит, который сохранится на уровне действующего. В то же время велись дискуссии относительно того, какое право будет использоваться в договоре, поскольку Украина настаивает на уходе от применения в контракте российского права.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% (на 602,4 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом - до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны в 2018-м увеличился на 0,2% (на 4,5 тыс. тонн) - до 2 млн 101,1 тыс. тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163766
 
 
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Так это только на зарплаты бедолаг с Укртранснафты еле хватит.
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