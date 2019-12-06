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 Uber впервые раскрыл данные о безопасности поездок в США

Сервис по вызову такси Uber впервые опубликовал отчет о безопасности поездок в США. Согласно документу, компания получила около шести тысяч жалоб на сексуальное насилие в 2017–2018 годах, почти половина из них от водителей.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Всего в 2017–2018 годах с помощью Uber в США было совершено 2,3 млрд поездок. За это время компания получила 464 сообщения об изнасилованиях и 587 о попытках изнасилования.

Кроме того, за два года в связанных с Uber авариях в США погибли 107 человек. Почти треть несчастных случаев со смертельным исходом была связана с пешеходами.

Транспортное управление Лондона ранее отказалось выдать Uber лицензию на работу. Она была отозвана у компании в 2017 г., власти города связали свое решение с беспокойством по поводу безопасности пассажиров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163761
 
 
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