 Uber впервые раскрыл данные о безопасности поездок в США

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Всего в 2017–2018 годах с помощью Uber в США было совершено 2,3 млрд поездок. За это время компания получила 464 сообщения об изнасилованиях и 587 о попытках изнасилования.

Кроме того, за два года в связанных с Uber авариях в США погибли 107 человек. Почти треть несчастных случаев со смертельным исходом была связана с пешеходами.

Транспортное управление Лондона ранее отказалось выдать Uber лицензию на работу. Она была отозвана у компании в 2017 г., власти города связали свое решение с беспокойством по поводу безопасности пассажиров.