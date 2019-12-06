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 Саудовский концерн Aramco в результате IPO стал самой дорогой компанией в мире

Саудовский нефтяной концерн Aramco в результате первичного размещения акций (IPO) собрал рекордные 25,6 млрд долларов.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Его акции на бирже в Эр-Рияде в четверг, 5 декабря, торговались по 32 риала за единицу по верхней границе назначенного ценового коридора, сообщили западные агентства со ссылкой на информированные источники.

В итоге нефтяная компания из Саудовской Аравии стала самой дорогой публичной компанией в мире - со стоимостью 1,7 трлн долларов.

В ходе IPO Aramco превзошел показатель по привлечению средств, достигнутый китайским ритейлером Ali Baba на Уолл-стрит в 2014 году. Тогда китайскому концерну удалось привлечь 25 млрд долларов.

Размещение акций Aramco на бирже является центральным пунктом плана наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана по масштабной перестройке экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана - сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти. Первоначально планировалось, что Aramco выйдет на биржу в 2017 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163757
 
 
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А хто їм дозволить менше від нафти залежати? Вони хочуть менше залежати від експорту сирої, йдуть в переробку та інші нафтохімічні активи.
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