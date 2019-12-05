[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.77 26.17
 Власть, Регуляторная политика
  930  1
Все про:оплата (37) таможня (461) таможенный контроль (111) Государственная таможенная служба (1)

 Новая таможня предупредила о смене реквизитов для авансовых платежей

Государственная таможенная служба предупреждает о смене реквизитов авансовых платежей (предоплат) для предприятий в связи со стартом новой структуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

"Зачисление средств предприятий в виде авансовых платежей (предоплат) на депозитный счет 3734, открытый в Государственной казначейской службе Украины на имя Государственной фискальной службы, будет совершаться до 19:00 6 декабря 2019 года", – сказано в сообщении.

С 9 декабря средства авансовых платежей предприятиям необходимо перечислять исключительно на счет 3734 на имя Государственной таможенной службы.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что с 00:00 8 декабря начинают выполнения таможенных формальностей таможни, созданные в новой структуре, а полномочия таможен ГФС прекращаются. В связи с этим Таможенная служба рекомендует по возможности воздержаться от подачи таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019 года.

Ведомство напомнило, что в первые дни работы новой структуры из-за перевода таможен на новый классификатор мест таможенного оформления возможны ошибки в принятии и адресации электронных таможенных деклараций.

"Дополнительно информируем, что проблем с проведением таможенных платежей при оформлении товаров в связи с началом работы таможен Гостаможслужбы в воскресенье 8 декабря 2019 года и в дальнейшем не предусматривается", – добавили в службе.

Как сообщалось, 4 декабря Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет начать полноценную работу новой Государственной таможенной службы и ее территориальных органов.

Как уточнил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, официально начало полноценной работы нового ведомства состоится 8 декабря.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163720
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Ермак Андрей Зеленский нормандская четверка Одесса пожар Россия США
 
 
 
 
 
 вверх