 Новая таможня предупредила о смене реквизитов для авансовых платежей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

"Зачисление средств предприятий в виде авансовых платежей (предоплат) на депозитный счет 3734, открытый в Государственной казначейской службе Украины на имя Государственной фискальной службы, будет совершаться до 19:00 6 декабря 2019 года", – сказано в сообщении.

С 9 декабря средства авансовых платежей предприятиям необходимо перечислять исключительно на счет 3734 на имя Государственной таможенной службы.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что с 00:00 8 декабря начинают выполнения таможенных формальностей таможни, созданные в новой структуре, а полномочия таможен ГФС прекращаются. В связи с этим Таможенная служба рекомендует по возможности воздержаться от подачи таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019 года.

Ведомство напомнило, что в первые дни работы новой структуры из-за перевода таможен на новый классификатор мест таможенного оформления возможны ошибки в принятии и адресации электронных таможенных деклараций.

"Дополнительно информируем, что проблем с проведением таможенных платежей при оформлении товаров в связи с началом работы таможен Гостаможслужбы в воскресенье 8 декабря 2019 года и в дальнейшем не предусматривается", – добавили в службе.

Как сообщалось, 4 декабря Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет начать полноценную работу новой Государственной таможенной службы и ее территориальных органов.

Как уточнил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, официально начало полноценной работы нового ведомства состоится 8 декабря.