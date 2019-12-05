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Все про:Тарифы на воду (87) Киев (2319) Киевводоканал (45)

 "Киевводоканал" начнет собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков

С декабря этого года АО "Киевводоканал" вводит ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов на обслуживание, ремонт и поверку домовых приборов учета холодной воды.

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующая строка в квитанциях киевлян появится в январе, передает БизнесЦензор.

По данным компании плата за четвертый квартал в новой графе в среднем составит 10-20 гривен и будет зависеть от количества квартир и самих приборов.

В компании пояснили, что в 2016 году был принят закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", согласно которому поставщики коммунальных услуг должны обслуживать домовые счетчики за счет жителей через механизм взносов, ведь из тарифа стоимость этих работ была удалена.

"Более двух лет мы их обслуживаем в случае возникновения аварийных ситуаций фактически за свой счет, не имея соответствующего источника финансирования этих расходов. После утверждения Кабинетом министров методики по начислению взносов за обслуживание узлов коммерческого учета, мы сформировали и утвердили вместе с КГГА размер взносов на каждую отдельную здание города Киева", – пояснил директор расчетного департамента "Киевводоканала" Валерий Люлин.

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По словам представителя компании, размер взносов на обслуживание узлов зависит от количества квартир в доме и домовых счетчиков (некоторые дома, например, имеют отдельный счетчик в каждом подъезде).

По словам специалиста, эти средства являются целевыми и расходоваться исключительно на обслуживание и ремонт водомерных узлов.

Люлин также подчеркнул, что аналогичные взносы уже применяют другие города Украины: например, в Тернополе механизм взносов работает еще с апреля этого года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163718
 
 
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