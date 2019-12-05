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 Кабмин запустил единую базу чиновников, – Гончарук

В тестовом режиме заработала единая IТ-система по управлению персоналом PoClick, которая охватит более 200 тыс. государственных служащих.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Система PoClick заменит кучу обременительных кадровых процедур – они будут автоматизированы. Госслужба должна быть эффективной, а трудоустройство – простым и удобным", – сказал премьер.

По словам Гончарука, Национальное агентство по вопросам государственной службы будет тестировать систему и наполнять ее необходимой информацией: "Уже начали с личных карточек сотрудников и базовых HR-процедур".

"От этого выиграют все: и государство, и те, кто на него работают. Мы сэкономим и деньги, и бумагу, а самое главное – время, которое люди тратят на переписывание заявлений и бланков вместо того, чтобы приносить пользу стране", – подчеркнул Гончарук.

Ожидается, что до конца года к проекту присоединится Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации, в 2020 году по системе PoClick будут работать госслужащие всех министерств, а впоследствии – и всех государственных органов в Украине, общее количество которых превышает 5 тысяч.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163717
 
 
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я розумію, що в міністерствах там щось роблять..а де результати ?
міністерства працюють, а промислове виробництво падає.
Красота.
Просто ви не знаєте, що робити, то ж створюєте нах. нікому не потрібні реєстри.
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