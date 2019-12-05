 Рада приняла закон о ликвидации "схемы Яценко" при продаже недвижимости

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2047-д во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовало 338 народных депутатов.

Перед голосованием депутаты 330 голосами поддержали поправку, согласно которой доступ, внесение, проверка информации из Единой базы данных оценки недвижимости осуществляется бесплатно, как и формирование электронных выписок о рыночной стоимости объекта недвижимости.

По данным парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, у целом ко втором чтению к законопроекту поступило 997 поправок, из них учтены в полном объеме, частично или по сути 107 предложений депутатов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении 12 ноября.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предложено упростить процедуру оценки недвижимости "путем ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прекращения вымогательства средств с оценщиков и нотариусов в пользу частных структур за пользование принадлежащей государству Единой базой данных отчетов об оценке".

Проектом предусматривается, что нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базы для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, тогда как сейчас они вынуждены платить за эту услугу частным площадкам.

При этом предложено установить, что информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой, предусмотрено автоматическое обнародования всей информации об объекте недвижимости и его стоимости в режиме открытого доступа с возможностью загрузки (кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества).

Ранее глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что депутаты от президентской партии на заседании 18 октября отказались поддержать законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы, которую связывают с компанийми депутата Антона Яценко.

Позднее в СМИ появилась информация, что по крайней мере часть депутатов могла получить по $25-30 тыс. за такое решение. Для проверки этой информации Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.

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Напомним, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

Летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследует антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.