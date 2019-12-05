[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.77 26.17
 Недвижимость
  1832  0
Все про:ВР (975) ремонт (820) тендер (1285) закупки (1087)

 Аппарат Верховной Рады потратит 120 миллионов на ремонт дома в центре Киева

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины 27 ноября объявила тендер на капитальный ремонт аварийного административного здания в Шевченковском районе Киева ожидаемой стоимостью 120 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, со сроком исполнения до конца 2020 года хотят заказать капремонт восьмиэтажного аварийного админздания по адресу пер. Рыльский, 8.

В частности, запланированы демонтажные и ремонтно-отделочные работы, замена лифта, утепление, обустройство полов, окон, дверей, фасадов, кровли, инженерных сетей, видеонаблюдения, сетей связи (в том числе правительственной), противопожарных и охранных систем. Предполагается аванс не более 40%.

Тендерная документация требует от будущих участников предоставить выполненный аналогичный договор за 2017-2019 годы по коду ДК 45453000-7 "Капитальный ремонт и реставрация".

Тендерные предложения будут подавать до 12 декабря, аукцион запланирован на 13 декабря.

Закупку объявили во второй раз, потому что первый тендер отменили из-за сокращения расходов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163714
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Ермак Андрей Зеленский нормандская четверка Одесса пожар Россия США
 
 
 
 
 
 вверх