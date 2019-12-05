 В порту "Пивденный" зафиксирован рекорд по перевалке грузов

Об сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Предыдущий рекорд - 48 582 тыс. тонн - был зафиксирован по итогам полных 12 месяцев 2015 года. Тогда "Пивденный" вошел в топ-100 крупнейших портов мира по объему общего грузооборота по версии Американской ассоциации портовых администраций (American Association of Port Authorities, AAPA), заняв 91 место.

Напомним, что с начала года госстивидор ГП МТП "Южный" перегрузил 13,7 млн тонн грузов, перевыполнив план перевалки на 32%. В ноябре госсстивидор порта "Пивденный" обработал 1 млн 320 тыс. тонн грузов. Этот результат превысил плановые показатели на 320 тыс. тонн, или на 32%. Также он на 12% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

Также стало известно, что в ночь на 5 декабря грузооборот группы терминалов ТИС превысил 30 млн тонн с начала года. Это рекордный объем перевалки для ТИС за все время работы компании.

Порт "Пивденный" - самый глубоководный порт Украины, основан в 1978 году. Традиционно он лидирует среди отечественных портов по грузообороту.

Длина причальной линии "Пивденного" - 5,9 км (30 причалов), максимальные глубины - до 19 м. Основные направления перевозок, осуществляемые в/из порта - страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов, Латинской Америки, США, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

В январе-октябре 2019 года операторы порта "Пивденний" перевалили 43,9 млн тонн грузов (+28,3% к аналогичному периоду 2019 года).