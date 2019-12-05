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 Регистрации подержанных импортных автомобилей с начала года выросли в 4 раза

В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром, передает БизнесЦензор.

В прошлом месяце было зарегистрировано чуть больше 8,5 тыс. новых легковых автомобилей.

В результате растаможенные бывшие в эксплуатации машины охватили 77% первичного рынка легковых авто, годом ранее их доля составляла 61%.

Самыми популярными были машины, произведенные 8 и более лет назад. Свыше 57% зарегистрированного в прошлом месяце импортных б/у автомобилей были автомобили до 2011 года выпуска.

Наиболее популярной маркой остается Volkswagen. В прошлом месяце 4,8 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских. Второй по популярности была Skoda, 2,7 тыс. б/у автомобилей которой было зарегистрировано в ноябре. На третьем месте – Renault с результатом 2,5 тыс. авто. Автомобили марки Ford показали четвертый результат – их выбрали почти 2,4 тыс. украинцев. Замыкает пятерку лидеров Opel, в зачете которого около 1,9 тыс. украинских номеров.

Всего с начала года украинскую регистрацию получили 377,4 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4 раза больше, чем годом ранее и почти в 5 раз превзошло продажи новых авто за тот же период.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163708
 
 
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