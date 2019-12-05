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Все про:ЕБРР (442) кредит (1292) Укргазбанк (157)

 ЕБРР увеличил лимит финансирования для "Укргазбанка" до $80 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил лимит торгового финансирования государственному "Укргазбанку" по программе содействия развитию торговли (TFP) до $80 млн.

Как сообщает пресс-служба банка, повышение лимита позволит финансирование внешнеэкономических проектов, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), и продлить сроки финансирования до 5 лет, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в июле Европейский банк реконструкции и развития открыл государственному "Укргазбанку" лимит торгового финансирования объемом до $40 млн в рамках программы содействия развитию торговли (TFP).

Целью программы содействия развитию торговли ЕБРР является содействие международной торговле в странах операций ЕБРР, в том числе Украине. В рамках этой программы банк предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие платежные риски, связанные с международными торговыми операциями.

Участниками программы содействия развитию торговли ЕБРР являются семь украинских банков.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,1 млрд евро в рамках около 430 проектов.

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163702
 
 
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