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 Рада одобрила бесплатную медпомощь добровольцам в лечебных учреждениях силовых структур

Верховная Рада намерена предоставить право бесплатной медицинской помощи в учреждениях охраны здоровья Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерстве внутренних дел и других исполнительных органах власти, которые осуществляют руководство военными формированиями.

За соответствующий законопроект №1198 "О внесении изменения в статью 13 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью" в первом чтении проголосовали 313 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, право бесплатной медпомощи в учреждениях охраны здоровья получат участники боевых действий на территориях других государств, которые стали инвалидами в результате ранений, контузий, увечий или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах.

Распространяется право также на добровольцев, военнослужащих (резервистов, военнообязанных) ВСУ Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы и других, которые получили инвалидность в результате ранений, контузий, увечий или заболевании, полученных из-за участия в АТО, в мероприятиях по осуществлению нацбезопасности и обороне, отпоре и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Луганской и Донецкой областях.

По словам главы комитета по вопросам соцобеспечения Галины Третьяковой, предлагается, чтобы законопроект вступил в силу 1 января 2021 года. Она отметила, что это обусловлено данными Минобороны, согласно которым, средняя стоимость затрат на лечение лиц с инвалидность 1 и 2 группы в учреждениях охраны здоровья системы Минобороны в 2019 году составило приблизительно 10 тыс грн. Ориентировочное количество лиц с инвалидностью 3 группы вследствие войны, на которых будет распространяться бесплатная медпомощь, составляет 4,3 тыс. лиц.

Таким образом, на лечение дополнительно необходимо 43 млн грн. Данные средства не предусмотрены в законе о госбюджете на 2020 год, поэтому законопроект предлагается с 2021 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163701
 
 
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