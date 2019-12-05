 Минрегон предложил заложить в цену товаров расходы на переработку отходов

Об этом сказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время презентации плана деятельности Минрегиона на 2019-2024 годы, передает БизнесЦензор.

"Мы должны начать с того, чтобы отделить от общего бака бытовых отходов все то, что есть ресурсоценным, что можно назвать сырьем и отправить это на перерабатывающие заводы, там, где макулатура перерабатывается в бумагу, пластик, стекло, металл - в другие товары. Для этого нам нужен закон, который ввел бы принцип так называемой расширенной ответственности производителя в обращении с бытовыми отходами, и производители тары и упаковки фактически за свой счет должны были бы поставить контейнеры для раздельного сбора, по договорам с органами местного самоуправления оплатить их вывоз и направить на переработку", - сказала Бабак.

По ее словам, это и есть тот первый старт для того, чтобы потребители услуг по обращению с бытовыми отходами не платили за сбор и вывоз использованной упаковки, ее утилизацию, поскольку эти средства уже заложены в товаре.

"Человек купил воду, молоко, зубную щетку в магазине, то есть он уже один раз заплатил за упаковку этой продукции. Теперь производитель должен взять ответственность за весь жизненный цикл этого продукта вплоть до утилизации упаковки и заплатить за это через принцип так называемой расширенной ответственности. Для этого нам нужен закон", - отметила министр.

Бабак отметила, что нужен также закон "О муниципальных отходах" для того, чтобы определиться полностью, каким образом будет организовано обращение с муниципальными отходами в общинах.

Бабак отметила, что должна быть разработана карта доступности для объектов обращения с муниципальными отходами.

"Это будет кластерная карта, на которой регионам, в зависимости от объемов образования бытовых отходов и их морфологического состава, будут предложены модели формирования кластеров, где и сколько целесообразно установить сортировочных линий, новые полигоны, перерабатывающие заводы, и тому подобное", - сообщила она.

Как отметила министр, для стимуляции наибольшего переработки бытовых отходов нужно продолжать идти путем введения высоких ставок экологического налога на захоронение бытовых отходов, как это предусмотрено в Национальной стратегии управления отходами в Украине до 2030 года.

"Но идти параллельно с идеей, что часть отходов мы позволим людям отобрать, чтобы им не пришлось платить больше за такие эконалоги. На сегодня перерабатывается около 5% отходов, планируем увеличить до 15% благодаря созданию 45 полигонов для выработки биогаза и 75 линий для сортировки мусора", - отметила Бабак.