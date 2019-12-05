 Кабмин ужесточил контроль за действиями государственных регистраторов

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По словам замминистра, среди основных новаций документа – введение новых критериев мониторинга и специальной проверки деятельности государственного регистратора в реестрах, установление санкций за нарушения в сфере государственной регистрации и внедрения тестирования только для лиц, которые впервые планируют начать работу в государственных реестрах.

Так, к новым критериям мониторинга включены: отмена записей в реестрах, проведение регистрационных действий с нарушением сроков, проведение государственной регистрации прекращения обременений права собственности и других вещных прав на недвижимость.

Также под мониторинг будут попадать проведение действий регистрации в течение года со дня назначения на должность, со дня назначения на должность государственного нотариуса или со дня регистрации частной нотариальной деятельности, а также в течение шести месяцев со дня восстановления доступа государственному регистратору в реестры.

"Критерии мы выписывали на основании обобщения результатов рассмотрения жалоб. Больше всего злоупотреблений кроется именно в таких действиях регистраторов", – пояснила Онищук.

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Замминистра добавила, что по заявлению органов местного самоуправления будет проводится спецпроверка предложенных ими кандидатов на должность государственного регистратора.

При этом если в результате специальной проверки деятельности государственного регистратора в реестрах будет установлено однократное грубое или неоднократное нарушение законов в ходе проведенных регистрационных действий, такому лицу откажут в праве выполнять функции государственного регистратора.

"На каждого регистратора в Минюсте наконец будет отдельная личное дело, всех перечислим и идентифицируем. Каждый, кто попытается подать поддельные документы – сразу передадим правоохранителям", – отметила Онищук.

Также в зависимости от нарушения в сфере госрегистрации к регистратору будут применяться соответствующие санкции. За грубое или неоднократное нарушение закона предусмотрено аннулирование доступа в государственные реестры пожизненно. За незначительные нарушения предусмотрена санкция в виде блокирования доступа сроком от 14 до 90 дней.

В то же время постановлением предусмотрено, что опытные регистраторы не будут проходить тестирование. Данное требование распространяется только на лиц, впервые планируют начать работу в государственных реестрах.