 "Укрбуд" остановил строительство из-за корпоративного конфликта и нехватки средств

Как передает БизнесЦензор, об этом гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вокруг "Укрбуда" ситуация патовая. Продаж нет, системного инвестора уже тоже, клиенты митингуют под Администрацией президента", – сообщил Майборода.

Гендиректор обвиняет в сложившейся ситуации бывшего владельца "Укрбуда" Максима Микитася, который якобы потребовал пересмотреть условия меморандума о продаже компании ресторатору Дмитрию Федотенкову, которому принадлежит сеть ресторанов под брендом Tarantino family.

По словам Майбороды, после этого Федотенков сам отказался от сделки.

В свою очередь Микитась обвинил Майбороду в захвате контроля над корпорацией "Укрбуд" путем подделки документов о смене собственников.

"В процессе поиска инвесторов мной были подписаны определенные меморандумы, которые в СМИ и в народе называют "понятийки", которые не несут за собой никакого юридического оформления… К сожалению, основная часть этих меморандумов в дальнейшем была подделана, поддельной была мой подпись", – заявил Микитась в интервью телеканалу "Прямой".

Он также подчеркнул, что остается владельцем "Укрбуда", но потерял контроль над компанией.

"На сегодняшний день я потерял управление компанией. На сегодняшний день я потерял как владелец компании все активы. Это господин Федотенков, это господин Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, является господин Мармыш, который был главным юристом, на людей которого очень много оформилось тоже активов, принадлежащих "Укрбуду". И эти три человека ответственны перед инвесторами за то, что достроить и за счет каких средств", – сказал Микитась.

По словам бизнесмена, до потери им контроля над компанией она располагала достаточными средствами, а ее прибыль за 2019 год ожидалась в сумме более 3 млрд грн.

В то же время гендиректор "Укрбуда" Олег Майборода заявил, что компания "Интергал Буд" Владимира Зубика готова достроить все объекты "Укрбуда".

"Все, что хочет новый застройщик, чтоб ни непредсказуемый бывший владелец, ни власти не вставляли палки в колеса. Поэтому вопрос перехода "Укрбуда" уже обсуждается в кабинетах власти, и мы ждем решение", – добавил Майборода.

В свою очередь в "Интергал-Буд" подтвердили, что рассматривают возможность завершения строительства всех проектов ЖК компании "Укрбуд", передает Интерфакс-Украина.

В пресс-службе компании уточнили, что никаких зафиксированных договоренностей пока нет. "Интергал-Буд" подчеркивает, что готов взяться за достройку только в случае комплексной передачи всех 26 строящихся жилых объектов.

В компании также выдвинули ряд условий к госорганам по содействию в этом процессе. Это получение отсутствующей разрешительной документации по объектам "Укрбуда", гарантии отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику, снятие арестов и других блокирующих строительство вопросов в отношении площадок "Укрбуда", подключение объектов к инженерным коммуникациям и ввод в эксплуатацию.