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Все про:киберпреступление (126) Россия (4260) санкции (1305) США (2476)

 США ввели санкции против 17 граждан и 7 российских компаний за киберпреступления

Минфин США 5 декабря ввел санкции против 17 физических и 7 юридических лиц, зарегистрированных в России, за киберпреступления.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Некоторые из подпавших под американские санкции являются гражданами РФ.

Все подпавшие под санкции компании зарегистрированы в России. Речь идет о следующих компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

По данным агентства Bloomberg, санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки. Агентство отмечает, что среди пострадавших от хакеров - Bank of America и несколько других американских банков.

Кроме того, одному из подпавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - предъявлены обвинения судом Небраски за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей преступления в сфере киберпространства. Ближайшим соратником этого человека назван другой россиянин - Игорь Турашев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163691
 
 
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