 Минрегион предложил передать утверждение тарифов местным властям

Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак во время презентации плана деятельности Минрегиона на 2019-2024 годы, передает БизнесЦензор.

"Мы видим, что в коммунальной сфере чрезвычайно неэффективная система регулирования деятельности водоканалов и предприятие теплоснабжения. Мы в программе деятельности правительства предлагаем и ожидаем, что отраслевые ассоциации и органы местного самоуправления поддержат нас в том, чтобы полностью передать полномочия по регулированию тарифов на уровень общин. Потому что все это преимущественно коммунальное имущество, коммунальные системы, поэтому инвестиционные планы развития коммунальной инфраструктуры должны утверждаться на местном уровне", - сказала Бабак.

Она сообщила, что сейчас рассматривается возможность введения с 2021 года так называемых стимулирующих тарифов по желанию предприятия.

"То есть тарифы будут утверждаться на три года, в них будут корректироваться определенные составляющие, и они будут содержать инвестиционную составляющую, на которую будет начисляться доход. Таким образом будет гарантия того, как в течение трех лет будет варьироваться тариф, благодаря чему можно будет реализовать инвестиционные программы", - сказала Бабак.