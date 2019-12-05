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 Крупные сети АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо

Цены на бензин и дизельное топливо в сетях ОККО и WOG 5 декабря снизились на 10-20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности на станциях ОККО цена дизтоплива снизилась на 20 копеек – до 29,59 грн/л, бензинов – на 10 копеек: до 29,69 грн/л за А-92 и 30,69 грн/л за А-95.

В сети WOG цены бензинов снижены на 20 копеек за литр – до 29,59 грн/л за А-92 и 30,59 грн/л за А-95, а стоимость дизтоплива опустилась на 10 копеек – до 29,69 грн/л.

Как отмечает издание, розничные цены бензинов и дизтоплива стабильны с лета 2019 года. Например, на стелах станций ОККО и WOG цены топлива последний раз менялись в августе.

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Как сообщалось, Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163684
 
 
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