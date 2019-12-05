[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.77 26.17
 Коррупция
  1900  2
Все про:контрабанда (99) лес (152) СБУ (478)

 СБУ обнаружила нелегальный морской экспорт древесины в Восточную Азию

Служба безопасности Украины в Житомирской области блокировала хищение и незаконную переправку оптовых партий лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Двое коммерсантов, житель Коростеня и иностранец, который временно проживал в нашей стране, организовали схему незаконной реализации древесины за границу. Они скупали незаконно срубленные в местных государственных и коммунальных лесхозах деревья для изготовления пиломатериалов. Технологическую обработку лесосырья дельцы осуществляли на пилорамах предприятий, аффилированных с фигурантами дела.

СБУ обнаружила нелегальный морской экспорт древесины в Восточную Азию 01

Для легализации готовой продукции и формирования пакета таможенной документации они применяли неиспользованные для экспорта документы о происхождении лесосырья реальных предпринимателей из других регионов.

Для "узаконивания" переправки товара через границу морским путем дельцы использовали заключенный ими контракт с офшорной компанией на поставку лесоматериалов.

СБУ обнаружила нелегальный морской экспорт древесины в Восточную Азию 02

По предварительным подсчетам, незаконный экспорт нанес государству ущерб на несколько миллионов гривен.

Во время обысков на территории лесоперерабатывающих предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили документальные материалы с доказательствами проведения сделки. Сейчас судом наложен арест на 12 подготовленных к транспортировке за границу контейнеров с лесоматериалами стоимостью более 1 млн грн.

СБУ обнаружила нелегальный морской экспорт древесины в Восточную Азию 03

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась во исполнение указа президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рациональному использованию лесных ресурсов" с участием полиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163680
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чому цим займається сбу а не поліція а вцей час підривають склади контррозвідників і тд пора вже займатись своїм ділом ловити шпигунів і тих хто загрожує безпеці україни
 показать весь комментарий
 
Ну, молодцы, если это их работа, а не налоговой! Молодцы , если не видели-не видели, раз и увидели, а не обиделись за не откат...
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс законопроект Зеленский Одесса пожар Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх