 Кабмин предложил ввести налог на "спящие" нефтегазовые лицензии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, пакет регуляторных реформ для отрасли включает два сбалансированных шага.

"Первый шаг – борьба со "спящими лицензиями": если на участке не ведется добыча свыше трех лет, начинает начисляться ежемесячная плата за пользование участками в зависимости от размера площади и даты выдачи разрешения. То есть или добываешь, или платишь налоги от газодобычи без прибыли. Если не способен платить, возвращаешь участок государству. Лицензия останавливается и через суд аннулируется. Участок будет выставлен на аукцион для привлечения новых, эффективных инвесторов", – сказано в сообщении.

По данным Минэкоэнерго, такая практика соответствует мировому опыту и применяется в ряде стран, таких как Азербайджан, Великобритания, Норвегия, США, Хорватия.

Второй шаг предусматривает комплексное совершенствование правового регулирования ключевых вопросов отечественной нефтегазодобывающей отрасли. Речь идет о полной модернизации профильного регуляторного поля. Это изменения в Кодекс о недрах, в закон "О нефти и газе" и в закон "О соглашениях о разделе продукции".

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украине выданы разрешения на 80 участков, пригодных к добыче нефти и газа, но которые неактивны.

"Правительство установит ежемесячную рентную плату за участки, на которые выдано разрешение более 3 лет назад. Точная стоимость будет зависеть от размера площади и даты выдачи разрешения. В случае сознательной длительной неуплаты лицензию будут приостанавливать, а уже потом – аннулировать в судебном порядке", – цитирует премьера пресс-служба правительства.

"В Украине пока 30% от всех выданных специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами – "спящие". Эта история уйдет в прошлое", – добавил Гончарук.