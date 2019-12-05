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Все про:Львов (480) облигации (678) НКЦБФР (116)

 Власти Львова выпустили облигации на 300 миллионов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 4 декабря зарегистрировала выпуск облигаций Львовского горсовета серии "I" на 300 млн грн путем осуществления публичного предложения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение комиссии, передает БизнесЦензор.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, после 1 января планируется дополнительный выпуск облигаций города еще на 900 млн грн.

"Все эти средства имеют четкое назначение - они пойдут в инфраструктурные проекты. Это модернизация дорог, тротуаров и велодорожек", - добавил Садовый.

Как уточнили в пресс-службе НКЦБФР, размещение облигаций будет осуществляться андеррайтером "Укргазбанком" на фондовой бирже ПФТС с 11 декабря, их погашение - с 11 по 13 декабря 2022 года.

Согласно сообщению, размер процентной ставки по облигациям на все процентные периоды - 17,7%.

Как сообщалось, в 2018 году Львов впервые с 2014 года разместил муниципальные облигации на 440 млн грн с погашением в июне 2021 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163665
 
 
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