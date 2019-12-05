[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.77 26.17
 Регуляторная политика, Энергетика, Транспорт
  417  0
Все про:авто (2143) АЗС (648) бензин (375) цены (1173) Антимонопольный комитет (779) дизтопливо (552)

 Антимонопольный комитет рекомендовал сетям АЗС снизить цены на топливо

Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

"При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и Ukrnafta) остался практически неизменным", – отмечается в сообщении.

Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли экономики, АМКУ принял обязательные для рассмотрения рекомендации.

В частности, крупнейшим сетям АЗС поручено предпринять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке.

О результатах рассмотрения этих рекомендаций сети АЗС должны сообщить АМКУ в 10-дневный срок со дня их получения.

Читайте также: Оптовые цены на дизтопливо снижаются третью неделю подряд

Рекомендации предоставлены компаниям "Вест Петрол Маркет" (бренд WOG), "ОККО-Ритейл" (бренд ОККО), "Укрнафта" (бренд Ukrnafta), "Амик Украины" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд Shell), "Сокар Петролеум" (бренд Socar), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "Глуск Ритейл" (бренд Glusco) относительно установления цен при.

Как сообщалось, накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что что в последние недели происходило существенное снижение цен на дизтопливо и бензин в оптовом сегменте, что должно повлечь такое же снижение в сетях АЗС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163663
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Кабмин Одесса пожар Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх