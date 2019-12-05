 Антимонопольный комитет рекомендовал сетям АЗС снизить цены на топливо

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

"При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и Ukrnafta) остался практически неизменным", – отмечается в сообщении.

Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли экономики, АМКУ принял обязательные для рассмотрения рекомендации.

В частности, крупнейшим сетям АЗС поручено предпринять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке.

О результатах рассмотрения этих рекомендаций сети АЗС должны сообщить АМКУ в 10-дневный срок со дня их получения.

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Рекомендации предоставлены компаниям "Вест Петрол Маркет" (бренд WOG), "ОККО-Ритейл" (бренд ОККО), "Укрнафта" (бренд Ukrnafta), "Амик Украины" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд Shell), "Сокар Петролеум" (бренд Socar), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "Глуск Ритейл" (бренд Glusco) относительно установления цен при.

Как сообщалось, накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что что в последние недели происходило существенное снижение цен на дизтопливо и бензин в оптовом сегменте, что должно повлечь такое же снижение в сетях АЗС.