 "Нафтогаз" может отказаться от импорта газа в первом квартале, – Коболев

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"По нашим расчетам, Украина спокойно сможет пройти эту зиму, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций. Например, в 2014 году венгерский оператор без каких-либо объяснений перекрыл газ для Украины. Но этой зимой это не было бы форс-мажором, потому что у нас рекордные запасы газа и мы готовы обходиться без импорта в течение первого квартала 2020 года", – сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", сейчас рассматривается несколько сценариев развития событий после прекращение действующего контракта на транзит газа с российским "Газпромом" с 1 января.

"Мы конечно же хотим, чтобы реализовался позитивный вариант, при котором "Газпром" и новый оператор ГТС, отделенный от "Нафтогаза", смогут подписать новый контракт о транзите газа и продолжить транспортировку через Украину на новых, европейских условиях", – подчеркнул Коболев.

В то же время глава НАК допустил реализацию негативного варианта, когда "Газпром" такой контракт не подпишет.

"В пользу этого варианта также говорят созданные в Европе Газпромом и другими российскими компаниями огромные запасы газа. Эти запасы в случае кризиса вырастут в цене, на чем эти компании смогут прилично заработать", – отметил Коболев.

Глава "Нафтогаза" добавил, что промежуточный сценарий предполагает подписание транзитного контракта спустя какое-то время.

"Через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите. Последний сценарий, по нашему мнению, самый вероятный", – сказал Коболев.

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Как сообщалось, ранее Министерства энергетики Украины и РФ сообщили о прошедших в Вене 28 ноября двухсторонних газовых переговорах министров Алексея Оржеля и Александра Новака.

Переговоры прошли после телефонного звонка между Путиным и Зеленским, который состоялся в понедельник и в ходе которого в том числе обсуждалось будущее транзитного контракта.

О сценариях развития событий на газовом рынке читайте в материале БизнесЦензор: Чи вистачить газу Україні в 2020 році