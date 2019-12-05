 ЕЭК ввела пошлины на оцинкованный прокат из Китая и Украины

Об этом говорится в сообщении ЕЭК, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пошлины на оцинкованный прокат введены на пять лет. Для производителей из Китая размер демпинговой маржи установлен в размере от 12,69% до 17%, Украины - 23,9%.

Для бесшовных труб круглого поперечного сечения из Китая введена пошлина в размере 15,5% сроком на пять лет. Речь идет о трубах из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 650 мм включительно, изготовленных методом горячей деформации.

Решение вступит в силу через 30 дней.

Как сообщалось, департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК предлагал ввести антидемпиновую пошлину для украинского ММК им. Ильича и других производителей из Украины на уровне 23,9%, для китайской Angang Steel - 17%, Shandong Esdawn Metal Technology Development - 15,2%, Xinjiang Bayi Iron & Steel - 14,39%, Donge Yike Panel - 12,69%, Shandong Sino Steel, GansuJiu Steel Group Hongxing Iron and Steel и Dalian Posco Co. - 14,93%. Для остальных китайских производителей проката - 17%.

Инициаторами расследования ЕЭК выступили "Магнитогорский металлургический комбинат", "Новолипецкий металлургический комбинат" и "Северсталь".