 Кабмин отменил 76 устаревших актов в рамках дерегуляции

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации BRDO, которую ранее возглавлял премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что правительство приняло ряд решений для лесохозяйственной отрасли: это мониторинг внутреннего потребления лесоматериалов на основе единой государственной системы электронного учета древесины (ЕОД) и внедрение пилотного проекта о реализации древесины через систему "ProZorro.Продажи".

"Внедрение этих решений позволит эффективно контролировать законность происхождения древесины, ликвидировать незаконные рубки и создаст условия для уничтожения теневого рынка, который сегодня составляет около 30%. Таким образом государство сможет вести полноценный учет древесины, а дополнительные поступления в бюджет страны от введения ЕОД составят до 150 млн грн ежегодно", – считают в BRDO.

Кроме того, Кабмин принял решение о запуске пилотного проекта по доступу частных перевозчиков на рынок грузовых железнодорожных перевозок.

Среди других принятых решений: