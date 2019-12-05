 "Проминвестбанк" прекратил обслуживание платежных карт MasterСard

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"В связи с прекращением ПАО "Проминвестбанк" сотрудничества с международной платежной системой Mastercard, и оптимизацией сотрудничества с другими платежными системами… просим вас обратиться в ПАО "Проминвестбанк" для закрытия карточного счета юридического лица и перечисления остатка средств на другой текущий счет юридического лица, открытый в банке", – говорится в сообщении.

В банке уточнили, что операции по закрытию карточного счета юридических лиц тарифицироваться не будут. В случае неполучения банком заявления от клиентов о перечислении остатка средств на другой текущий счет до 18 декабря, их карточные счета будут закрыты по инициативе финучреждения.

Читайте также: "Проминвестбанк" закроет мобильный банкинг для физлиц с 10 декабря

Как сообщалось, ранее "Проминвестбанк" (ПИБ) решил закрыть текущие счета физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

"Проминвестбанк" также объявил, что в рамках изменения стратегии постепенно прекращает работу с физическими лицами.

Напомним, в июне Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь его украинского дочернего "Проминвенвестбанка". ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

О намерении инициировать такое разбирательство в международном арбитраже ВЭБ объявил в сентябре 2018 года после ареста акций "Проминвестбанка" киевским судом. Суд тогда арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и "Сбербанка" во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы "Приватбанка" Игоря Коломойского.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.