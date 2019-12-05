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Все про:Всемирный Банк (287) нефть (2563) прогноз (620) цены (1173)

 Всемирный банк резко снизил прогноз цены на нефть в 2020 году

Всемирный банк понизил прогнозные цены на нефть в 2020 году до $58 с $65 за баррель.

Об этом говорится в докладе WB, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Прогнозируется некоторое снижение цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с $60 за баррель в 2019 году до $58 в 2020 году. Это существенная корректировка вниз по сравнению с апрельским прогнозом ($65 за баррель)", - отмечается в документе.

Также указывается, что за период с января по сентябрь 2019 года цены на нефть упали на 14% в годовом выражении на фоне замедления темпов роста мировой экономики.

"Ожидаемые объемы спроса на 2019 и 2020 годы пересмотрены вниз с учетом сниженного прогноза глобального роста. Что касается предложения, несмотря на скромный рост добычи в США в 2019 году, к 2020 году ожидается его существенный рост благодаря вводу в эксплуатацию новых нефтепроводов", - говорится в докладе.

Прогноз WB предполагает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет действовать и в 2020 году.

В июне Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах до $66 и $65 соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163642
 
 
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