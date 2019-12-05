 Суд заменил залог мэру Львова Садовому личным обязательством

Такое решение было принято на заседании в среду, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Коллегия судей постановила: первое: апелляционную жалобу прокурора Сидоренко оставить без удовлетворения. Второе: апелляционную жалобу защитника удовлетворить частично. Третье: … меру пресечения в виде залога … отменить… Применить к подозреваемому Садовому меру пресечения в виде личного обязательства", – зачитал решение председательствующий судья.

Срок личного обязательства – до 20 января 2020 года.

Садовому также предписано являться по вызову к следователю, запрещено общаться с определенным кругом свидетелей.

Рассмотрение апелляции продолжалось около девяти часов. Прокуроры Специализированной актикоррупционной прокуратуры просили увеличить залог до 50 млн грн вместо определенных судом 1 млн 56 тыс. грн.

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Как сообщалось, 21 ноября представители САП вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.

По данным следствия, более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности, чем был нанесен ущерб государству на сумму свыше 93,5 млн грн.

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом в 2016 году. 15 ноября того же года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

27 ноября Высший антикоррупционый суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 грн, возложив на него еще ряд процессуальных обязанностей. 3 декабря Садовой подал апелляцию на решение ВАКС.