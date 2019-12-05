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 SkyUp запустит летом рейсы из Запорожья на четыре иностранных курорта

Авиакомпания SkyUp Airlines планирует в летнем сезоне 2020 года выполнять рейсы из Запорожья на курорты Италии, Кипра, Болгарии и Грузии.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на обнародованную перевозчиком информацию, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, новые регулярные рейсы будут открыты летом 2020 года в рамках расширения региональной программы полетов компании.

Рейсы в Ларнаку (Кипр) стартуют с 27 мая, будут выполняться по средам до 7 октября. Цена - от 1 605 грн.

В Римини (Италия) полеты начнутся с 1 июня, по цене от 1 893 грн. Осуществляться они будут по понедельникам и продлятся до 5 октября.

Из Запорожья в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария) SkyUp будет летать с 2 июня по 5 и 6 октября соответственно. В первом случае - по вторникам и пятницам, во втором - только по вторникам. Цена - от 1 631 грн на полеты в грузинский аэропорт и от 1 614 грн - в болгарский.

В авиакомпании отмечают, что цены указаны без багажа, в одну сторону и действительны на момент публикации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163635
 
 
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